"Совкомфлот" в I квартале получил $285,9 млн чистой прибыли по МСФО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2023 года составила $285,9 млн по сравнению с убытком $90,8 млн в аналогичном периоде 2022 года, сообщила компания.

Показатель EBITDA в первом квартале вырос почти в 2,4 раза, до $452,5 млн.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась почти в два раза, до $551,7 млн.

Чистый долг компании сократился на 30,4% и составил $646,1 млн.

"В отчетном периоде компания сохранила положительную динамику показателей выручки и рентабельности, что было обусловлено как высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры, так и устойчивыми результатами работы действующего портфеля долгосрочных контрактов индустриального сегмента бизнеса компании", - говорится в сообщении.

Компания подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении СКФ. Показатель скорректированной чистой прибыли по итогам первого квартала 2023 года в сообщении не указывается. В апреле совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 4,29 руб. на акцию. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 10,188 млрд рублей.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.