ЦБ объяснил, почему банки ограничены в предоставлении долгосрочных кредитов в юанях

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Кредитование в юанях растет, но удовлетворение банками спроса на долгосрочные кредиты в этой валюте ограничено недостаточным уровнем "длинного" фондирования, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

"Начиная с сентября 2022 года юань стал вытеснять прочие иностранные валюты в структуре предоставляемых кредитов, но темпы кредитования в юанях пока не изменили тренд на девалютизацию - общая доля валютных кредитов в выдачах I квартала 2023 года составляла около 5%", - отмечает ЦБ.

Корпоративный сектор финансируется в основном за счет рублевого кредитования и размещения облигаций. До сих пор спрос на эти инструменты в значительной мере был обусловлен замещением кредитов в иностранной валюте, в будущем он будет поддержан необходимостью финансирования трансформационных проектов и инвестиционных программ компаний, считает Банк России.