Казахстан принял 25 иностранных компаний, решивших уйти из России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстан занимается релокацией компаний, официально заявивших о своем уходе из России, сообщил в Сенате замминистра иностранных дел Алмас Айдаров.

"На сегодняшний день 401 компания, в которых мы заинтересованы по переезду в Казахстан, всем этим компаниям были отправлены приглашения. (...) На сегодняшний день 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом, в основном Германия, США, Швейцария и Япония", - сказал Айдаров.

Он отметил, что казахстанские послы встречаются с головными компаниями.

"Основные компании, завершившие релокацию, которые на слуху, - американский Honeywell в Алматы открыл небольшое производство. TikTok также перенес офис в Казахстан. Indriver в Казахстане, Fortescue австралийский, Alstom французский, Ozon открывает логистический парк в Астане", - уточнил Айдаров.

В сентябре прошлого года премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что около 50 компаний, работающих в несырьевой сфере, из более чем 300 крупных зарубежных компаний, покинувших Россию, изъявили желание локализовать свои производства и офисы в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших с российского рынка компаний.

В начале декабря 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов сообщал, что 19 компаний, покинувших Россию, локализовали свои производства и офисы в Казахстане.