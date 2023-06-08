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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:28

Apple, Google и Microsoft заявили о готовности расширить присутствие в Казахстане

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американские информационно-технологические корпорации Apple, Google и Microsoft заявили о готовности расширить свое присутствие в Казахстане, сообщила пресс-служба Kazakh Invest.

Об этом представители компаний заявили на инвестиционном круглом столе в Астане, который прошел под председательством министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова.

"Так, представитель Google выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном ввиду ухода с российского рынка и переформатировании деятельности на казахстанский рынок. Microsoft, в свою очередь планирует создание мультирегионального хаба в Казахстане с охватом стран Центральной Азии, Азербайджана, Армении, Грузии, Монголии и Пакистана и обучение IT специалистов для расширения казахстанского цифрового экспорта", - говорится в пресс-релизе.

На этом же круглом столе Boeing предложил обучать персонал в Казахстане, с целью создания квалифицированной рабочей силы в авиационной сфере.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие представители более 20 крупных компаний из США таких, как Apple, Microsoft Corporation, The Boeing Company, Chevron, The Coca-Cola Company, EPAM Systems, ExxonMobil, Google, General Electrics, Mastercard, Valmont Industries, Baker Hughes, Citibank и другие.

Apple Boeing Google Microsoft Казахстан
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