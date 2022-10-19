В Казахстане сообщили, что перевести бизнес в страну хотят 56 компаний, покинувших РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Релоцировать бизнес в Казахстан намерены уже 56 компаний, покинувших Россию, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"Мы составили список наиболее крупных таких компаний, их более 300. С ними проводили соответствующую работу по информированию о возможностях их работы в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из этого списка изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. С ними мы сейчас ведем предметную работу по условиям, по времени их и по месту их релокации", - сказал премьер журналистам в кулуарах парламента в среду.

"На сегодняшний день часть компаний уже приняла положительное решение и уже можно сказать, релоцировались свои офисы. Такие крупные международные компании, как Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni и другие", - уточнил он.

Он также проинформировал, что переговоры с Toyota о релокации их производства в Казахстан продолжаются.

Премьер уточнил, что речь идет о переносе производства компаний, ушедших из России, и их региональных офисов.

"Наша задача - максимально привлечь именно производственные их мощности на территорию Казахстана. И для этого у нас есть все те инструменты, которые у нас действуют и для отечественных, и для иностранных инвесторов.(...) Это определенные налоговые преференции, регуляторные преференции. Ну и плюс поддержка со стороны местных исполнительных органов в части инфраструктуры", - отметил глава правительства.

Производства и офисы релоцированных компаний, по его словам, должны быть по всему Казахстану.