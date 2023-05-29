Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в производителей электрокаров

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший по объему активов под управлением пенсионный фонд Канады Canada Pension Plan (CPP) в первом квартале купил свыше 255,9 тысячи акций Apple Inc., в результате чего его пакет достиг 760,5 тысячи бумаг.

При этом он сократил вложения в производителей электромобилей, пишет MarketWatch со ссылкой на документы, направленные руководством фонда Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Так, CPP на конец первого квартала владел 454 тысячи акций американской Tesla по сравнению с 959,7 тыс. тремя месяцами ранее, также фонд сократил долю в китайских компаниях: NIO - до 1,6 млн ADR с 2,3 млн, XPeng - до 61 тыс. ADR с 621,3 тыс., Li Auto - до нуля с почти 537 тыс. ADR.

В первом квартале акции Apple подорожали на 27%, Tesla - на 68%. Котировки ADR NIO выросли на 7,8%, XPeng - на 12% и Li Auto - на 22%.

По итогам финансового года, который завершился 31 марта, CPP получил чистый доход от инвестиций в размере 1,3% по сравнению с 6,8% годом ранее. Общий объем чистых активов увеличился до 570 млрд канадских долларов ($420,8 млрд) с 539 млрд долларов.

Среднегодовой доход фонда за последние десять лет составляет 10%, пишет издание Pension & Investments со ссылкой на сообщение CPP.

По данным на 31 марта, 33% инвестиций фонда приходилось на акции частных компаний, 24% - на акции компаний с листингом, 12% - на инструменты с фиксированной доходностью, 9% - на объекты инфраструктуры и недвижимости.