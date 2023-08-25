Пенсионный фонд Calstrs нарастил долю в Rivian, Nikola и Lucid

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Второй по величине пенсионный фонд США California State Teachers' Retirement System (Calstrs) увеличил инвестиции в производителей электромобилей Rivian, Nikola и Lucid во втором квартале 2023 года, говорится в документах, направленных фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Фонд также сократил вложения в технологическую компанию Workhorse.

Во втором квартале 2023 года Calstrs приобрел 387 822 акции Rivian Automative и довел общее число бумаг компании во владении до 988 777 штук. Акции Rivian в первом полугодии подешевели на 10%, однако с начала третьего квартала выросли в цене уже на 18% на фоне увеличения поставок продукции по итогам прошлого отчетного периода.

Число ценных бумаг Nikola в портфеле пенсионного фонда увеличилось во втором квартале на 221 367 штук - до 641 827 . Котировки акций производителя электрокаров снизились более чем на треть по результатам полугодия и на 11% в текущем квартале, что связано с планами компании по увеличению количества акций в обращении для привлечения капитала.

Calstrs также докупил 616 797 бумаг Lucid и теперь владеет 1,4 млн акций автопроизводителя. В прошлом полугодии они не продемонстрировали сколько-нибудь значительной динамики, а в третьем квартале падают на 15%. Анонсированное компанией в августе снижение цен на седаны класса "люкс" может свидетельствовать о сокращении спроса на электромобили Lucid.

В апреле-июне пенсионный фонд совершил ряд сделок по продаже акций: в частности, доля Calstrs в Workhorse сократилась почти на три четверти - до 55 201 акции с 200 679 в конце первого квартала. За период с января по июнь бумаги компании потеряли в цене 43%, а в нынешнем квартале дешевеют на 16%.

Финансовые результаты производителя электромобилей и дронов-доставщиков оказывались хуже прогнозов на протяжении трех кварталов подряд. Кроме того, в недавнем времени компания призвала акционеров одобрить допэмиссию, что также негативным образом повлияло на котировки, которые приблизились к минимуму с 2019 года в размере 70,9 цента.

По состоянию на 31 июля инвестиционный портфель Calstrs составлял около $321,3 млрд.