Глава Philip Morris не исключил интерес к акциям компании фондов, ориентированных на ESG

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акции Philip Morris International в будущем могут попасть в портфели фондов, ориентированных на ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), сказал Financial Times глава американского табачного концерна Яцек Ольчак.

По его словам, некоторые фонды вновь начинают проявлять интерес к бумагам компании и проводят встречи с ее представителями.

"Я не утверждаю, что они формируют позицию в [акциях] Philip Morris, - уточнил он, - но управляющие компании не будут тратить время на разговоры с вами, если не считают, что однажды им будет целесообразно пересмотреть исключение [акций из своих портфелей]".

Европейские управляющие компании, включая Robeco и Candriam, а также британские пенсионные фонды под управлением Aviva и Scottish Widows за последние годы продали акции табачных компаний на миллиарды долларов в связи с ориентацией активно управляемых портфелей на ESG, напомнла газета.

По словам Ольчака, смещение акцента с традиционных сигарет на менее вредные электронные, обеспечившие в прошлом году около трети выручки Philip Morris, подняло ее новую линейку продукции "на пьедестал" с точки зрения воздействия на ESG.

Компания продала 621 млрд классических сигарет в 2022 году на фоне роста реализации на рынках с относительно мягким регулированием, таких как Индонезия, Турция и Египет, однако планирует, что к 2025 году половину ее выручки будет обеспечивать продукция, считающаяся менее опасной, в том числе табачные стики для систем нагревания Iqos.

За последний год капитализация Philip Morris снизилась на 15,1%, до $141 млрд.