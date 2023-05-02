Правительство, ЦБ и РСПП к 1 июня выработают предложения по нефинансовой отчетности

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство, Банк России и Российский союз промышленников и предпринимателей к 1 июня 2023 года должны проработать предложения по публикации ежегодной нефинансовой отчетности, законопроект о которой обсуждается уже не первый год, но в 2022 году был поставлен на паузу.

Президент сформулировал поручение рассмотреть "вопрос о ежегодной публикации крупными российскими компаниями публичной нефинансовой отчетности, содержащей в том числе информацию о соблюдении ими принципов ответственного ведения бизнеса, таких как стабильное стратегическое развитие в Российской Федерации, забота о сотрудниках и членах их семей, поддержка социальных программ, реализация проектов, связанных с охраной окружающей среды, укрепление своей страны", по итогам мартовского съезда РСПП. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Также к 1 июня правительство и ЦБ должны доработать для целей формирования нефинансовой отчетности "основные направления и критерии проектов устойчивого развития Российской Федерации (таксономия) и предусмотреть меры государственной поддержки инструментов финансирования такого развития".

На съезде РСПП 16 марта Путин предложил крупным компаниям публично отчитываться о социальных проектах, реализуемых в регионах их присутствия. "Я знаю, подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе, давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех", - заявил президент.

На протяжении нескольких лет Минэкономразвития разрабатывало законопроект о публичной нефинансовой отчетности, позднее он был переименован в проект об отчетности в области устойчивого развития. В 2021 году работа над документом активизировалась после того как Путин поручил правительству и Госдуме к 1 марта 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц.

Но о результатах этой работы после 1 марта не сообщалось, а в начале октября 2022 года о приостановке работы над законопроектом до конца 2022 года сообщил Банк России. Тогда же источник "Интерфакса" рассказывал, что правительство доложило Путину о "нецелесообразности" разработки документа. По его словам, необходимость такого шага объяснялась тем, то произошло закрытие информации эмитентами для минимизации рисков введения санкций, а также тем, что у компаний есть право раскрывать нефинансовые данные в годовых отчетах и отчетах об устойчивом развитии в соответствии с действующим законодательством.

В конце ноября 2022 года замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Ирина Филиппова сообщила, что ведомство планирует "в ближайшее время" вернуться к работе над законопроектом об отчетности в области устойчивого развития. "С учетом текущих тенденций работа над законопроектом временно поставлена на паузу. Законопроект находится в правительстве. Но в ближайшее время мы все-таки планируем к нему вернуться", - сообщила Филиппова.