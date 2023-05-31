Производство нефтепродуктов в РФ в апреле перешло к снижению

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Производство кокса и нефтепродуктов в России по итогам апреля оказалось на 4% ниже, чем в марте, но на 15,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщается в материалах Росстата.

За первые четыре месяца 2023 года производство кокса и нефтепродуктов относительно января-апреля прошлого года выросло на 5,7%.

Глубина переработки нефти в январе-апреле 2023 года составила 83,6%. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 83,4%.

Выпуск автомобильного бензина в прошлом месяце составил 3,5 млн т, что на 7,2% меньше, чем в марте, но на 4% больше, чем в апреле 2022 года. По итогам первых четырех месяцев 2023 года производство бензина выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 6,9%, до 14,7 млн т.

Производство дизельного топлива составило 7,3 млн т, что на 5,5% меньше, чем в марте, но на 15,9% больше, чем в апреле 2022-го. В январе-апреле выпуск дизтоплива составил 29,7 млн т, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2,2 млн т. Это на 3,6% меньше, чем в марте, но слегка больше, чем в апреле прошлого года, - на 0,1%. За январь-апрель 2023 года произведено 8,6 млн т кокса и полукокса из каменного угля, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск сжиженного пропана и бутана составил 1,5 млн т, что на 1,1% меньше, чем в марте, но на 23,8% больше, чем в апреле прошлого года. По итогам четырех месяцев производство сжиженного пропана и бутана выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,7%, до 5,9 млн т.

Производство топочного мазута в прошлом месяце составило 3,7 млн т, что на 3,4% меньше, чем в марте, но на 15,8% больше, чем в апреле 2022-го. Его выпуск за первые четыре месяца 2023 года составил 14,7 млн т, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Как сообщалось, по итогам 2022 года производство нефтепродуктов в РФ сократилось на 0,4% относительно 2021 года; объем поступившей на переработку нефти снизился на 3,5% - до 276 млн т. В прошлом году НПЗ произвели 42,3 млн т автомобильного бензина, что на 3,6% больше, чем в 2021 году, и 84,7 млн т дизельного топлива, что на 5,4% выше показателя предыдущего года.

Цены на бензин

Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2023 года по сравнению с мартом выросли незначительно - на 9,7%, после того как подскочили на 35,6% в марте и выросли на 3,6% в феврале, говорится в сообщении Росстата.

В январе 2023 года цены производителей на бензин в РФ снизились на 7,6%, в декабре 2022 года - выросли на 3,5%, в ноябре снизились на 11,6%, в октябре - на 21,3%.

Наиболее подорожали в апреле у производителей марки бензинов от АИ-96 до АИ-98 (на 12,3%). Цены на бензины от АИ-81 до АИ-95 поднялись на 11,5%, на бензины от АИ-93 до АИ-95 - на 7,3%.

Потребительские цены на бензин автомобильный в апреле 2023 г. в среднем по России превышали цены производителей в 2,7 раза (в апреле 2022 г. - в 3,0 раза). Как сообщал ранее Росстат, потребительские цены на автомобильный бензин в апреле выросли на 0,1%.

Цены производителей на дизельное топливо в апреле 2023 года повысились по сравнению с мартом на 3,2% (потребительские при этом просели на 0,2%).

В апреле 2023 г. по сравнению с мартом цены производителей на нефть увеличились на 1,7% (по сравнению с декабрем 2022 г. снизились на 0,8%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали выше на 2,1% (по сравнению с декабрем 2022 г. - увеличились на 6,7%).

В целом в апреле 2023 года цены промышленных производителей в РФ поднялись на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем.