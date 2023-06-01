Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект по лимиту госдолга, сообщают американские СМИ.

За законопроект, который был разработан в результате переговоров между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, проголосовали 314 законодателей, 117 выступили "против", среди них 71 республиканец и 46 демократов.

Теперь законопроект направляется в Сенат.

Как ранее сообщалось, лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл работают над тем, чтобы законопроект был принят к концу недели.

Шумер назвал законопроект "разумным компромиссом". Макконнелл сказал, что Маккарти "заслуживает нашей благодарности".

28 мая стало известно, что соглашение по лимиту государственного долга было достигнуто после длительных переговоров между Байденом и Маккарти.

Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен в срок до 5 июня.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если конгресс не повысит лимит госзаимствований или не приостановит его действие.