Росбанк тестирует трансграничные расчеты в криптовалюте

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Росбанк разработал решения для трансграничных расчетов в криптовалюте и проводит пилотные трансакции среди клиентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Росбанк запускает решения в криптовалюте (для трансграничных расчетов - ИФ) в соответствии с ограничениями ЦБ и Минфина. У нас уже идут пилотные трансакции с корпоративными и частными клиентами", - отметили в банке.

Решения были разработаны на фоне осложнения корреспондентских отношений, которые приводят к трудностям при обслуживании контрактов по экспорту и импорту.

"Мы знаем по историям от клиентов, что люди для решения вопроса с платежами вынуждены прибегать к использованию так называемых "криптоларьков", которые не внушают доверия и не гарантируют проведение платежа. Банки же консервативны по своей сути, отвечают за сохранность денег клиентов и умеют оценивать риски", - сказали в Росбанке.

Банк России и Минфин поддерживают использование криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Планируется, что такие расчеты будут осуществляться в рамках экспериментально-правового режима через специально созданную уполномоченную организацию, которая будет обеспечивать совершение участниками эксперимента сделок купли-продажи криптовалюты.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что легализация расчётов в криптовалюте для участников ВЭД не предполагает создания одной криптобиржи в России, это будет система расчетов с возможностью участия в ней большого количества игроков, что снизит риск введения санкций.