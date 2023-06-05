Структура "Уралвагонзавода" поставит Петербургу 22 ретро-трамвая за 3 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - АО "Уралтрансмаш" корпорации "Уралвагонзавод" (входят в госкорпорацию "Ростех") заключило контракт на поставку Санкт-Петербургу 22 трамваев в ретро-стилистике 50-60 годов, говорится на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок. Стоимость договора составила 3,109 млрд рублей.

В рамках контракта "Уралтрансмаш" до июля 2024 года поставит ГУП "Горэлектротранс" Петербурга двухсекционные (четырехосные) трамвайные вагоны в ретро-стиле, со 100% низким уровнем пола.

"Экстерьер трамвайного вагона должен быть выполнен в стиле прошедших лет, вызывающем устойчивые ассоциации с героическим прошлым Санкт-Петербурга - Ленинграда и трамвайными вагонами, выпускавшимися и эксплуатировавшимися в 1950-1960-х годах в Ленинграде. Элементы экстерьера должны иметь элементы близкого сходства с трамвайными вагонами указанных годов выпуска", - говорится в документах закупки.

Поставка предполагается в 7 этапов: первые два вагона придут в Петербург до 29 ноября 2023 года, следующие два - до 31 января 2024 года, еще два - до 29 февраля 2024 года. Затем до конца июня заказчик будет получать по 4 трамвая ежемесячно.

До конца 2023 года АО "Сбербанк Лизинг" поставит в Петербург первые 54 трамвая в ретро-стилистике. Стоимость контракта, заключенного в 2022 году - 12,9 млрд рублей. Изготовитель вагонов в рамках данной поставки также выступило АО "Уралтрансмаш", которое в 2021 году наладило серийное производство ретро-трамваев.

"Уралтрансмаш" специализируется на производстве военной техники, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, в частности, трамваи.