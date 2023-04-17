Петербург объявил повторный конкурс на поставку 22 ретро-трамваев за 3 млрд рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ГУП "Горэлектротранс" Петербурга вновь объявило аукцион на закупку 22 трамваев в ретро-стилистике 50-60 годов, говорится в материалах на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок.

Городу нужны двухсекционные трамвайные вагоны со 100% низким уровнем пола. Начальная цена контракта осталась прежней - 3,1 млрд рублей.

"Горэлектротранс" в марте уже объявлял аукцион с начальной ценой 3,1 млрд на поставку 22 ретро-трамваев, но, согласно протоколу подведения итогов, размещенному на портале Российского аукционного дома, закупка признана несостоявшейся - ни одной заявки на аукцион не поступило.

Как ранее сообщала пресс-служба Смольного, производитель новых трамваев для города должен обеспечить необходимый внешний вид техники, который бы напоминал вагоны, работавшие в городе в 50-60-х годах. При этом техника должна обладать современными характеристиками и учитывать особенности путевого хозяйства в историческом центре. В частности, у трамваев будет укороченная база.

Новая поставка запланирована в семь этапов. Предполагается, что первые 2 вагона поступят до 2 ноября 2023 года, следующие 2 - до 31 января 2024 года. Еще 2 трамвая должны поступить заказчику до 29 февраля следующего года. Затем до конца июня заказчик будет получать по 4 трамвая ежемесячно.

Кроме того, "Горэлектротранс" объявил аукцион на поставку 14 односекционных трамваев со 100% низким уровнем пола. Начальная цена контракта - 1,3 млрд рублей.

Первый трамвай, как указано в проекте контракта, размещенном на сайте госзакупок, должен поступить до 30 сентября. Еще 9 - до 2 ноября текущего года. Оставшиеся четыре трамвая заказчик должен получить до 30 апреля 2024 года.

До конца 2023 года АО "Сбербанк Лизинг" поставит в Петербург первые 54 трамвая в ретро-стилистике. Стоимость контракта, заключенного в 2022 году - 12,9 млрд рублей. Изготовит трамвайные вагоны, как уточняет пресс-служба администрации губернатора Петербурга, АО "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех").