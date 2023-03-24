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Петербург готов потратить до 3 млрд рублей на закупку еще 22 трамваев в стиле ретро

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Петербургское ГУП "Горэлектротранс" объявило аукцион на закупку 22 трамваев в ретро-стилистике 50-60 годов, говорится в материалах на сайте единой информационной системы госзакупок.

Речь идет о закупке двухсекционных трамвайных вагонов со 100% низким уровнем пола. Начальная цена контракта - 3,1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, производитель должен обеспечить необходимый внешний вид техники, который бы напоминал вагоны, работавшие в городе в 50-60-х годах. При этом трамваи должны обладать современными характеристиками и учитывать особенности путевого хозяйства в историческом центре. В частности, у трамваев будет укороченная база.

"Тогда в моде были яркие вагоны с хромированными молдингами, разработанные основателем школы ленинградского дизайна Иосифом Ваксом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новая поставка запланирована в три этапа. Предполагается, что 2 вагона поступят в декабре 2023 года, следующие 8 - в течение первого квартала 2024 года, еще 12 вагонов - во втором квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года АО "Сбербанк Лизинг" поставит в Петербург первые 54 трамвая в ретро-стилистике. Стоимость контракта, заключенного в 2022 году - 12,9 млрд рублей. Изготовит трамвайные вагоны, как уточняет пресс-служба администрации губернатора Петербурга, АО "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех").

Петербург Ленингград Иосиф Вакс Сбербанк Лизинг Уралтрансмаш Уралвагонзавод
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