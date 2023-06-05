Fitch оставило рейтинг США "AAA" на пересмотре с "негативным" прогнозом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Агентство Fitch сохранило рейтинг США в списке Rating Watch "негативный", несмотря на решение проблемы лимита госдолга страны.

3 июня президент Джо Байден подписал законопроект, который приостанавливает действие лимита госдолга США, составляющего в настоящее время $31,4 трлн, до 1 января 2025 года и ограничивает государственные расходы на следующие два года.

В комментарии на сайте Fitch отмечается, что решение проблемы было ожидаемым и согласуется с рейтингом США на уровне "AAA".

"Достижение соглашения, несмотря на серьезную политическую ангажированность, при умеренном снижении бюджетного дефицита в следующие два года - это позитивные факторы", - говорится в пресс-релизе агентства.

Однако эксперты Fitch полагают, что постоянное повторение ситуации, при которой вопрос о повышении лимита госдолга сопровождается политическим противостоянием, и приостановка действия потолка происходит в последний момент (когда ресурсы Минфина исчерпаны), снижает доверие к управлению бюджетными и долговыми вопросами.

Fitch подчеркивает, что рейтинг США поддерживается "исключительными достоинствами американской экономики, в том числе ее размером, высоким уровнем ВВП на душу населения и динамичной деловой средой".

"Доллар США является ведущей мировой резервной валютой, что дает правительству страны беспрецедентную гибкость в привлечении финансирования, - говорится в пресс-релизе Fitch. - Некоторые из сильных сторон экономики могут пострадать со временем от проблем в управлении".

Fitch планирует принять решение относительно вывода рейтинга США из списка Rating Watch "негативный" в третьем квартале 2023 года.