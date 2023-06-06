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В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек

Участок, где он находится, застроят жильем

В Сингапуре в 2024 году закроют ипподром после 180-летней истории скачек
Фото: Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сингапурский ипподром Singapore Turf Club проведет последние скачки 5 октября 2024 года, после чего его территория будет отдана под жилищную застройку, сообщает South China Morning Post.

Скачки проводятся в Сингапуре с 1842 года, их дважды посещала королева Елизавета II. Однако за последнее десятилетие популярность этого спорта снизилась, и правительство решило использовать участок площадью 120 гектаров по другому назначению.

Средняя посещаемость ипподрома, вмещающего до 30 тысяч зрителей, упала до 6 тысяч в 2019 году по сравнению с 11 тысячами в 2010 году. После возобновления спортивных мероприятий в 2022 году после пандемии коронавируса их посещали в среднем 2,6 тысячи человек.

"Сингапур - город-государство с нехваткой земли. Правительство постоянно проводит пересмотры землепользования для удовлетворения текущих потребностей и с тем, чтобы обеспечить достаточной землей будущие поколения", - объяснило Министерство национального развития.

На месте ипподрома будет построено частное и государственное жилье. Власти также рассматривают другие варианты использования земли, включая создание развлекательных и рекреационных объектов.

Руководитель ипподрома Ниам Чиан Мен сказал, что опечален этим решением, но понимает нужду города в земле.

Ранее сообщалось, что медианная стоимость жилой недвижимости в Сингапуре выросла на 8% в прошлом году и достигла $1,2 млн, что является рекордным показателем среди всех городов Азиатско-Тихоокеанского региона. Сингапур также лидирует на рынке аренды: медианная стоимость аренды жилья в Сингапуре составляет $2,6 тыс., что намного превосходит расценки в других городах Азии и Австралии.

Сингапур Елизавета II Singapore Turf Club
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