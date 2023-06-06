Половина крупных международных компаний намерены сократить офисные площади

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Около половины крупных транснациональных корпораций планируют сократить офисные площади в ближайшие три года на фоне тренда на работу из дома, пишет Financial Times.

Газета ссылается на результаты проведенного Knight Frank опроса ответственных за недвижимость топ-менеджеров 350 мировых компаний с общим штатом в 10 млн человек.

По данным исследования, большинство сокращающих присутствие крупных холдингов намерены урезать площади на 10-20%, тогда как свыше половины относительно небольших компаний планируют расширение.

"Меньше места, но лучше" - вот, наверное, девиз сравнительно больших организаций, - сказал FT эксперт Knight Frank по коммерческой недвижимости Ли Эллиотт. - Это не предвестие конца для рынков недвижимости, поскольку есть дефицит предложения и, соответственно, рост арендной платы в премиальном сегменте".

Вместе с тем примерно треть фирм намерены придерживаться полностью или преимущественно офисной модели работы, 56% - гибридной, порядка 10% - полностью или преимущественно удаленной.

Около половины компаний, чьи топ-менеджеры приняли участие в опросе, также собираются в следующие три года перенести головной офис.