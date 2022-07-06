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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

На удаленке работает каждый десятый россиянин

На удаленке работает каждый десятый россиянин
Фото: Finn Winkler/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В удаленном формате в настоящее время трудятся 10% россиян, в наибольшей мере этот режим работы характерен для молодёжи 18-24 лет (19%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования показывают, что 9% практикуют так называемый "гибридный формат", т.е. в определённые дни выезжает в офис, а в другие - работает дома.

Что касается предпочтений на будущее, то каждый седьмой (14%) предпочёл бы работать в удаленном режиме, среди сограждан в возрасте до 24 лет эта доля составляет 22%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, чередовать поездки на работу и труд дома хочет каждый третий (33%), среди молодёжи 18-24 лет сторонников такого формата трудовой деятельности почти половина (44%).

Согласно опросу, на данный момент в офисах трудятся три четверти работающих россиян (76%), в дальнейшем ездить на работу каждый день предпочёл бы почти каждый второй респондент (44%).

Всероссийский инициативный опрос был проведён 21-22 мая 2022 года среди 1806 имеющих работу респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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