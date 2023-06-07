Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал выплатить за 2022 год рекордные дивиденды

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "КАМАЗ" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 рубля на акцию, говорится в материалах к годовому собранию акционеров компании. Планируемая выплата за 2022 год станет для компании рекордной за всю ее историю.

Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля.

Последний раз "КАМАЗ" выплачивал дивиденды за 2020 год - в размере 0,54 рубля на акцию, направив на эти выплаты всего около 382 млн рублей. Наиболее крупной на данный момент была выплата дивидендов в 2018 году (за 2017 год) - 1,06 рубля на акцию, всего почти 750 млн рублей.

Чистая прибыль "КАМАЗа" по РСБУ за 2022 год составила 5,388 млрд рублей. Из них на выплату дивидендов планируется направить 1,301 млрд рублей, оставшиеся 4,086 млрд рублей - не распределять.

Годовое собрание акционеров ПАО "КАМАЗ" пройдет в заочном формате 29 июня.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год. В конце декабря гендиректор компании Сергей Когогин говорил журналистам, что автопроизводитель ожидает рекордной чистой прибыли. "Думаю, по финансовым показателям мы завершим этот (2022-ой - ИФ) год значительно лучше, чем самый удачный за всю историю 2021 год", - говорил Когогин. В пресс-службе "КАМАЗа" уточняли, что чистая прибыль компании за 2022 год, как ожидается, превысит 5 млрд рублей.

В конце февраля 2023 года Когогин сообщал, что выручка "КАМАЗа" за 2022 год по РСБУ выросла на 7%, до 267,3 млрд рублей. Данные о прибыли или убытке по РСБУ не приводились.

"КАМАЗ" сейчас не раскрывает изменения в составе акционеров. По данным сайта автопроизводителя, на конец 2022 года его основными владельцами были "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (сейчас принадлежит CEO "КАМАЗа" Сергею Когогину (30%), бизнесменам Николаю Тимохину (50%) и Рубену Варданяну (20%)) и германский Daimler AG (15%, в 2022 году концерн объявил о прекращении операций в России).