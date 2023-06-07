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UBS отложил публикацию отчетности за II квартал больше чем на месяц

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - UBS Group AG опубликует отчетность за второй квартал 2023 года позднее, чем планировал изначально.

Судя по графику на сайте UBS, швейцарский инвестбанк обнародует финрезультаты за апрель-июнь 31 августа, а не 25 июля, как планировал первоначально. Банк ранее предупреждал, что дата публикации может измениться в зависимости от сроков закрытия сделки по покупке Credit Suisse.

Ранее на этой неделе UBS сообщил, что планирует закрыть сделку к 12 июня текущего года.

Как сообщает Market Watch, представитель UBS заявил о сложностях с публикацией консолидированных результатов в ответ на запрос Dow Jones.

Публикация отчетности UBS за третий квартал по-прежнему запланирована на 24 октября.

Credit Suisse UBS Швейцария
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