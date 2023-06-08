"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций банка "Уралсиб" в период с 11:08 до 11:38 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций банка "Уралсиб" составила 0,1756 рубля за штуку (+20,9% к закрытию 7 июня).