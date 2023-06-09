Мажоритарий ЛСР Молчанов увеличил долю в компании, его сын - сократил

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Основной владелец ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов снова увечил свою долю в компании с 55,1% до 65,1%, говорится в материалах группы. Его сын Егор Молчанов, напротив, сократил долю в компании с 11% до 1%.

1 июня Молчанов-старший передал 10% в компании своему сыну.

В ЛСР изменение долей акционеров не комментируют.

Группа ЛСР основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.