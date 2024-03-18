Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Молчанов снизил долю в ЛСР ниже контрольной

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов сократил свою долю в компании с 55,1% до 45,3%, сообщается в материалах компании.

В чью пользу были отчуждены акции не уточняется.

В ЛСР изменение долей акционеров пока не прокомментировали.

Совет директоров "Группы ЛСР" 6 марта досрочно прекратил полномочия Молчанова на посту гендиректора и избрал на эту должность Дмитрия Кутузова (срок исполнения полномочий - с 7 марта 2024 по 6 марта 2027 года). Также было принято к сведению заявление Молчанова о выходе из совета директоров.

В сентябре 2023 года Молчанов уже сократил свою долю в компании с 65,1% до 55,1%. При этом его сын Егор Молчанов, напротив, увеличил долю в компании с 1% до 11%.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Группа ЛСР Андрей Молчанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива

Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива

ЦБ РФ подал иск к Киви банку

ЦБ РФ подал иск к Киви банку

Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии

Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });