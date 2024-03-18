Молчанов снизил долю в ЛСР ниже контрольной

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов сократил свою долю в компании с 55,1% до 45,3%, сообщается в материалах компании.

В чью пользу были отчуждены акции не уточняется.

В ЛСР изменение долей акционеров пока не прокомментировали.

Совет директоров "Группы ЛСР" 6 марта досрочно прекратил полномочия Молчанова на посту гендиректора и избрал на эту должность Дмитрия Кутузова (срок исполнения полномочий - с 7 марта 2024 по 6 марта 2027 года). Также было принято к сведению заявление Молчанова о выходе из совета директоров.

В сентябре 2023 года Молчанов уже сократил свою долю в компании с 65,1% до 55,1%. При этом его сын Егор Молчанов, напротив, увеличил долю в компании с 1% до 11%.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.