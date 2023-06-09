ВТБ в 2024 году планирует возобновить выплату купонов по "вечным" субордам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ВТБ, временно приостановивший выплату купонов по ряду выпусков "вечных" субординированных облигаций, планирует возобновить платежи, если получит согласие Банка России.

"В этом году, по рекомендации Центрального банка, ВТБ не выплачивал проценты по вечным субордам. В следующем году мы их выплачивать планируем. Для себя мы приняли такое решение, но в конечном итоге это будет зависеть от позиции Центрального банка", - сообщил глава ВТБ Андрей Костин агентству Reuters.

"Если у нас ничего плохого не случится, и ситуация будет развиваться в рамках запланированного, в соответствии с текущими прогнозами, то Центральный банк, я думаю, согласится на возобновление выплат. Потому что программа докапитализации будет тогда выполняться хорошо, и у нас появится возможность вернуться к выплатам", - сказал глава ВТБ.

"Знаю, насколько это болезненный вопрос для инвесторов, но, думаю, будет все нормально. Пока исходим из того, что сможем вернуться к обслуживанию субордов, начиная со следующего года", - отметил Костин.

В декабре 2022 года ВТБ сообщил, что в 2023 году приостанавливает выплату купона по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13. Кроме того, с 6 декабря была приостановлена выплата купона по выпуску "вечных" субординированных евробондов. В среднесрочной перспективе ВТБ рассматривает возможность замены выпуска бессрочных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент, отметили тогда в банке.

Менеджмент банка нацелен на то, чтобы отказ от выплат по локальным субордам был ограничен одним годом, говорил журналистам в начале апреля зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Что касается выпуска "вечных" еврооблигаций, "с ним все равно придется что-то делать, потому что он находится в зарубежной инфраструктуре, и нам по многим элементам невозможно с ним жить в долгосрочном периоде, потому что купоны не доходят", сказал тогда зампред ВТБ, добавив, что одним из вариантов является его замещение рублевыми облигациями.