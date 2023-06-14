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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Shell увеличит отчисления в пользу акционеров до 30-40% CFFO и повысит дивиденды на 15%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Shell Plc планирует увеличить отчисления в пользу акционеров за счет дивидендных выплат и обратного выкупа акций до 30-40% операционного денежного потока (CFFO) с нынешних 20-30%, говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в преддверии Дня инвестора, который пройдет в Нью-Йорке 14 июня.

Shell намерена повысить размер дивидендов на 15% уже со второго квартала 2023 года. Кроме того, компания планирует выкупить собственные акции на сумму не менее $5 млрд во втором полугодии 2023 года.

Капиталовложения Shell в 2024 и 2025 годах уменьшатся до $22-25 млрд, отмечается в пресс-релизе. В 2023 году она ждет, что этот показатель будет на уровне $23-27 млрд.

"Компания продолжит инвестировать в обеспечение надежных поставок энергоресурсов, расширяя операции в сфере upstream, чтобы добиться увеличения денежных потоков за счет стабилизации производства жидких углеводородов до 2030 года", - говорится в ее сообщении.

В то же время Shell продолжает двигаться к цели достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Компания планирует направить $10-15 млрд в 2023-2025 годах на поддержку разработки решений в низкоуглеродных сферах.

Shell
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