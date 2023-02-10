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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Минсельхоз пообещал проводить госзакупки зерна в зависимости от обстановки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Решение по продолжению госзакупок зерна будет приниматься с учетом оперативной обстановки, заявил на международной конференции "Где маржа 2023" замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

"На этой неделе первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что в прошлом году было закуплено в фонд порядка 3 млн тонн, и пока на текущий момент у нас планов приобретения зерна в интервенционный фонд (в 2023 году - ИФ) нет", - сказал он.

Но департамент регулирования продрынков следит за ситуацией.

"Решение (о возможном продолжении госзакупок - ИФ) будет приниматься, исходя из оперативной обстановки", - сказал Разин.

По данным "Объединенной зерновой компании" (ОЗК, госагент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна) из закупленных в госфонд 3,08 млн тонн на хранение уже заложено 2,5 млн тонн. Закладка и оплата зерна продолжаются.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

Минсельхоз Андрей Разин ОЗК
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