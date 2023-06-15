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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

В реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА внесли "дочку" ПСБ и Еврофинанс Моснарбанк

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Банк России включил в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), дочернюю компанию ПСБ "Токены" и Еврофинанс Моснарбанк, сообщает сайт ЦБ.

Платформа ПСБ работает под брендом "Токеон". Пилотный выпуск ЦФА на ней планируется провести до конца 2023 года.

"ПСБ планирует использовать платформу Токеон в рамках собственной деятельности. Подразделения банка будут выпускать на ней свои цифровые активы, а клиенты первыми получат доступ к инновационным инструментам", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Инфраструктура платформы будет доступна также крупным компаниям, среднему и малому бизнесу, в том числе микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям, отметили в банке.

Юрлица и ИП смогут токенизировать долговые обязательства, драгоценные металлы, сырье, материалы, свои продукты и услуги, недвижимость и интеллектуальную собственность.

Сейчас в реестр операторов информационных систем входят еще пять компаний: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадки Сбербанка и Альфа банка, компания "Мастерчейн", а также финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Все они также обладают функциями операторов обмена ЦФА.

Банк России ПСБ Еврофинанс Моснарбанк Токеон ЦФА
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