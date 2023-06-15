Инфляция в России с 6 по 13 июня замедлилась до 0,05%, но годовая подросла до 2,9%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 6 по 13 июня (из-за праздника сроки замера на один день больше недельного) составила 0,05% против 0,21% с 30 мая по 5 июня, 0,08% с 23 по 29 мая, 0,04% с 16 по 22 мая, также 0,04% с 11 по 15 мая, нулевой инфляции (0,00%) с 3 по 10 мая, 0,19% с 25 апреля по 2 мая, сообщил Росстат.

С начала месяца цены к 13 июня поднялись на 0,20%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,58%.

Из данных за 13 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июня ускорилась до 2,91% с 2,7% на 22 мая, если ее высчитывать из недельной динамики, и выросла до 2,88% (с 2,68% на 5 июня), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В июне 2022 года была зафиксирована дефляция на 0,35%, поэтому ускорение годовой инфляции в июне 2023 года было ожидаемым.

Цены на плодоовощную продукцию с 6 по 13 июня снизились на 1,3% (с 30 мая по 5 июня стали меньше на 1,6%), в том числе на помидоры - на 8,1%, бананы - 7,1%, капусту - 5,4%, лук - 2,2%. В то же время цены на морковь выросли на 6,5%, картофель - на 5,7%, свеклу - на 4,3%, яблоки - на 1,8%, огурцы - на 0,9%.

За период с 6 по 13 июня 2023 г. выросли цены: на мясо кур - на 1,8%, сахар-песок - на 1,1%, свинину, сосиски, сардельки - на 0,5%.

Снизились с 6 по 13 июня цены: на яйца куриные и крупу гречневую - на 0,8%, масло подсолнечное - на 0,7%, пшено - на 0,6%, муку пшеничную - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - не изменились.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета повысилась с 6 по 13 июня на 1,6% (неделей ранее рост составлял 4,1%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 13 июня на уровне 2,87%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров (0,03%) преимущественно за счет замедления удорожания легковых автомобилей, стройматериалов и ускорения удешевления электротоваров и других бытовых приборов. Также замедлился рост цен в секторе услуг (до 0,17% против 0,41% неделей ранее) при замедлении темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев. На продовольственные товары рост цен отсутствовал (0,00%) при удешевлении плодоовощной продукции (на 1,35%), на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,12%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Банк России 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.