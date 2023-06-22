РФ в этом сезоне бьет рекорды по производству гречки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Высокий урожай гречихи, собранный в РФ прошлом году, позволяет ее переработчикам в этом сезоне (сезон по крупам - с сентября по август) производить рекордные объемы гречневой крупы.

"В этом сезоне у нас рекорды по производству гречки", - сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

По данным ИКАР, за восемь месяцев сезона (с сентября 2022 года по апрель 2023 года) производство этой крупы составило 382 тыс. тонн против 360 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона. В январе-апреле крупяные предприятия выработали 180,1 тыс. тонн гречки, что на 0,8% больше, чем годом ранее (187,7 тыс. тонн).

Следствием этого стало снижение оптовых цен - с 54,6 тыс. рублей за тонну на 10 января этого года до 41,1 тыс. рублей на 10 июня.

В то же время производство риса, урожай которого в прошлом году снизился из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае (основной производитель риса в РФ), сократилось. За восемь месяцев сезона оно составило 366 тыс. тонн против 402 тыс. тонн годом ранее, в январе-апреле этого года - 175,1 тыс. тонн против 194,8 тыс. тонн соответственно.

"Однако запасов этой крупы вполне достаточно, - подчеркнула Глазунова. - Баланс показывает, что при потребности в 650 тыс. тонн в год предложение составит 796 тыс. тонн. Так что никаких опасений за обеспечение нет". Импорт в целом за сезон увеличится на 10 тыс. тонн, до 210 тыс. тонн, экспорт сократится с 90 тыс. до 40 тыс. тонн.

Как сообщила Глазунова, оптовые цены на отечественный рис с конца мая колеблются в пределах 78 тыс. рублей за тонну. Импортная же крупа дешевле - тонна вьетнамского риса сейчас стоит 69,7 тыс. рублей, тайского - 67,9 тыс. рублей. "Но это временно. Природное явление Эль-Ниньо, которое ожидается в этом сезоне, может привести к засухе в странах Азии и росту цен", - сказала она.

По данным ИКАР, площадь сева риса в этом году составляет 189 тыс. га против 174 тыс. га в прошлом году. "Ее более существенное расширение пока сдерживается ситуацией на Федоровском гидроузле. Дамбу на нем укрепили, но реконструкция пока продолжается. Скорее всего, в следующем году уже можно будет говорить о расширении посевных площадей за показатель в 200 тыс. га", - сказала Глазунова.

Предыдущий показатель посевных площадей риса, превысивший 200 тыс. га, относится к 2016/2017 сельхозсезону (208 тыс. га).

Всего, по данным ИКАР, за 8 месяцев крупяного сезона, в РФ было выработано 1,274 млн тонн различных круп против 1,294 млн тонн годом ранее. В частности, производство пшена снизилось до 73 тыс. тонн с 80 тыс. тонн соответственно.

В январе-апреле этого года крупяные предприятия выработали 600,9 тыс. тонн продукции, что на 5,4% меньше, чем годом ранее (634,9 тыс. тонн). Помимо гречки, производство кукурузной крупы выросло до 28,4 тыс. тонн с 25,1 тыс. тонн годом ранее, овсяной - до 24,3 тыс. тонн с 21,2 тыс. тонн.

В то же время выработка манной крупы снизилась до 31,6 тыс. тонн с 36,9 тыс. тонн соответственно, перловой - до 30,4 тыс. тонн с 35,3 тыс. тонн.