EBITDA De Beers в I полугодии упала на 63% из-за снижения спроса и роста издержек

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - EBITDA алмазодобывающей De Beers в первом полугодии 2023 года упала на 63% - до $347 млн, сообщила компания Anglo American, которая контролирует De Beers.

Выручка De Beers сократилась на 21%, составив $2,83 млрд, при этом выручка от продажи алмазного сырья составила $2,5 млрд (годом ранее $3,3 млрд).

EBIT упала до $190 млн с $718 млн за аналогичный период 2022 года.

Продажи алмазного сырья De Beers (без учета доли компании в не входящих в группу СП) в первом полугодии были примерно на уровне годичной давности - 15,3 млн карат. Цена опустилась до $163 за карат с $213 годом ранее, отражая реализацию более дешевого сырья. Издержки при этом выросли с $59 до $63 за карат.

Рентабельность по EBITDA упала до 50% с 53% за аналогичный период прошлого года.

Капвложения De Beers за полугодие были на уровне $302 млн (годом ранее - $250 млн).

Добыча De Beers в первом полугодии этого года была незначительно ниже уровня прошлого года (16,52 млн карат против 16,88 млн карат), сообщала компания ранее.

"На спрос на алмазы влиял высокий уровень запасов бриллиантов в midstream, а также макроэкономическая неопределенность. Восстановлению спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений препятствовала большая волна заражений вирусом в первом квартале 2023 года, что подорвало доверие потребителей. В условиях пассивности сектора бриллиантов в первой половине 2023 года запасы в midstream продолжали расти, при этом рентабельность находилась под давлением из-за снижения цен на бриллианты и растущих издержек", - объяснила компания.