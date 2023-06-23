Германская экс-"дочка" "Газпрома" договорилась о закупке 2,25 млн т/г СПГ в США

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE, ранее называлась Gazprom Germania, бывшее дочернее предприятие "Газпрома") и американская Venture Global LNG заключили долгосрочное соглашение о продаже 2,25 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год сроком на 20 лет, говорится в пресс-релизе последней.

С этим соглашением Venture Global станет второй по величине поставок СПГ в Германию с общим объемом 4,25 млн т/г.

По условиям соглашения, "дочка" SEFE, Wingas, будет покупать 2,25 млн т СПГ с проекта CP2 LNG.

Venture Global отмечает, что с новым соглашением законтрактовано 9,25 млн т из общей мощности проекта CP2 LNG в 20 млн т/г.

Проект CP2 LNG предполагает строительство в штате Луизиана завода мощностью 20 млн т СПГ в год с пиковой производительностью в 24 млн т, от месторождений Техаса будет проложен газопровод. Ожидается, что строительство завода начнется в 2023 году.