Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,2% на внешнем негативе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips на фоне негативных сигналов с внешних рынков капитала на опасениях торможения мировой экономики, а также из-за возросших внутриполитических рисков; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8-1,2% к уровню закрытия основных торгов пятницы.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2773,71 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1027,73 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 85,05 рубля (+0,35 рубля), на старте утренних валютных торгов курс поднимался до 87,23 руб./$1.

Рост политической напряженности был обусловлен событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами России как попытка военного мятежа. В Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), однако уже в понедельник утром оперативные штабы объявили о снятии действующего в регионе режима КТО, все действовавшие временные ограничения были отменены.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -0,5% "префы"), "Роснефти" (-1,6%), "Магнита" (-1,6%), "РусГидро" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "Норникеля" (-1%), "Интер РАО" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,9%), бумаги "АЛРОСА" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), расписки OZON (-0,6%), акции "Газпрома" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали "префы" Сбербанка (+0,3%), акции ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, учитывая нормализацию внутриполитической обстановки можно ожидать закрытия "коротких" позиций игроками и возврата индекса МосБиржи выше отметки 2780 пунктов. Не исключено, что в начале торгов индекс может подскочить к 2800 пунктам, но, вероятно, он не сможет удержать этот уровень. На ближайшие перспективы рынка взгляд осторожный: повода для активных покупок, учитывая текущие уровни и дивидендную доходность рынка, а также уязвимость внешних рынков, не наблюдается.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" утром в понедельник ожидают усиления волатильности рынка акций РФ. Тем не менее, по итогам дня эксперты прогнозируют позитивное закрытие при условии нейтрального или позитивного внешнего фона, так как пик геополитического накала ушел на второй план. В США взгляд на американский рынок остается осторожным, ведь в июле ФРС может вновь пойти на ужесточение - это фактор давления на рисковые активы и драйвер стабилизации американского доллара.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, политика вновь оказывает негативное влияние на настроения инвесторов. Пик напряженности пройден, но неприятный осадок еще будет какое-то время оставаться. В понедельник можно ожидать попыток выкупить сильную просадку, наблюдавшуюся вечером в пятницу.

"Мы не ожидаем возобновления активного роста российского рынка акций с периодическим обновлением годовых максимумов. Дивидендный сезон закончился, нефть Brent не желает оправдывать ранние прогнозы многих экспертов и уходить в район $90 за баррель. У рынка просто нет мощных драйверов роста. Однако и на сильное снижение рассчитывать также не стоит - рынком правят частные инвесторы, большинство из которых не очень любит продавать бумаги", - отмечает Антонов.

В США в пятницу основные индексы акций просели на 0,7-1% и завершили неделю в минусе на фоне оттока инвесторов в более безопасные активы, такие как доллар США и облигации. Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике, пишет MarketWatch.

За неделею Dow Jones потерял 1,7%, S&P 500 и Nasdaq просели на 1,4%, что стало самым значительным недельным снижением индексов с краха Silicon Valley Bank в марте, отмечает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в июне упал до 46,3 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это минимальный уровень за полгода. Снижение индикатора стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали подъем до 48,5 пункта.

PMI в сфере услуг в этом месяце составил 54,1 пункта против 54,9 пункта в мае, сводный показатель - 53 пункта против 54,3 пункта.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне пятницы).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вверх после снижения по итогам прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,6 за баррель (+1% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI - $69,81 за баррель (+1% и -0,5% в пятницу).

Ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов относительно того, может ли это негативно повлиять на мировые поставки. Однако затем темпы роста стали более умеренными, сообщает CNN.

В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.