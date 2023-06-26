Рынок акций РФ начал неделю со снижения, выросли "префы" "Сургутнефтегаза"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне возросших внутриполитических рисков и негативных сигналов с внешних площадок на опасениях торможения мировой экономики в условиях ужесточения монетарной политики центробанками. Индекс МосБиржи откатился ниже 2760 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и металлургов, выросли "префы" "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2757,13 пункта (-1,4%, утром индекс падал в район 2740 пунктов), индекс РТС - 1021,38 пункта (-1,8%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 стоил 85,0 рубля (+0,3 рубля), на старте утренних валютных торгов курс поднимался до 87,23 руб.

Подешевели акции "Яндекса" (-4,1%), "НЛМК" (-3,7%), "Северстали" (-2,8%), ПАО "Полюс" (-2,8%), "ММК" (-2,7%), АФК "Система" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-2%), "Норникеля" (-1,9%), Polymetal (-1,9%), ВТБ (-1,8%), "Татнефти" (-1,7%), "Магнита" (-1,7%), расписки OZON (-1,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,2%), акции "АЛРОСА" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -0,5% "префы"), "Московской биржи" (-1%), "Роснефти" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "РусГидро" (-1%), UC Rusal (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,4%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,7%), акции "МТС" (+0,2%).

Рост внутриполитической напряженности был обусловлен событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами России как попытка военного мятежа. В Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), однако уже в понедельник утром оперативные штабы объявили о снятии в регионе режима КТО, все действовавшие временные ограничения были отменены.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в понедельник просел, отыграв напряженный информационный фон выходных. На пике утреннего спада индекс МосБиржи опускался к 2741 пункту, но далее динамика рынка стабилизировалась благодаря тому, что удалось избежать развития кризисной ситуации.

Мировые площадки торговались в умеренном "минусе", переваривая геополитические новости и слабую европейскую статистику. Индекс делового климата Германии от института IFO за июнь составил 88,5 пункта, что ниже майских 91,5 пункта и прогнозных 90,7 пункта. Во вторник инвесторы могут обратить внимание на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Годовые собрания акционеров проведут "Юнипро", "ОГК-2" и "ТГК-1". В ближайшее время чувствительность инвесторов к новостному фону останется повышенной. Тем не менее, рынок акций не сошел с траектории среднесрочного роста. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 июня - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи продолжил снижение, начатое еще в пятницу от уровня 2800 пунктов. Однако утреннее снижение было большей частью выкуплено, в том числе за счет свободных средств от полученных ранее дивидендов.

На внешние рынки по-прежнему оказывает давление возможное ужесточение денежно-кредитной политики в текущем году. Допускается повышение базовой процентной ставки Федрезерва в 2023 году до двух раз. Ключевым событием недели для международных рынков станет выступление главы ФРС Пауэлла и главы ЕЦБ Лагард. В прогнозе "dot plots" ожидается два повышения ставки до конца года, поэтому речь главы ФРС будет в фокусе внимания инвесторов. Также на неделе будут опубликованы данные по инфляции в ЕС, США, Канаде, Италии и Германии, данные по деловой активности PMI в Китае.

Нефть Brent в понедельник торгуется вблизи уровня $74 за баррель. Цены продолжают боковое движение в диапазоне $71,5-78,5 за баррель. На нефть продолжает оказывать давление стремление мировых регуляторов снизить инфляцию посредством повышения процентных ставок, что негативно влияет на динамику мировой экономики и спрос на нефть, отмечает Кравченко.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, негативная реакция российских инвесторов на внутренние события ожидалась, но не был понятен масштаб снижения рынка. Индекс МосБиржи утром падал в район 2740 пунктов, но затем быстро отыграл часть потерь.

Корпоративных новостей в понедельник было минимум. Акции "НОВАТЭКа" умеренно просели на фоне сообщений издания "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, что стоимость проекта "Арктик СПГ 2" вырастет на 17%, до почти $25 млрд. По данным издания, рост затрат связан с переходом на электроприводы на второй и третьей линиях и ростом затрат на электроэнергию, отмечает аналитик.

Под давлением продавцов оставался сектор металлов и добычи, что связано с ожиданиями последствий принятого в Евросоюзе 11-го пакета антироссийских санкций, который предусматривает запрет на импорт стали и железа, произведенных с помощью российских компонентов. Также ухудшаются прогнозы по экономике Китая, что негативно сказывается на ценах металлов, считает Кочетков.

"Рубль отыграл часть утренних потерь, которые стали следствием реакции на стрессовую ситуацию во внутриполитической жизни. На этой неделе продолжаются продажи валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым платежам, поэтому не исключено укрепление рубля до 83-84 руб./$1. Впрочем, уже на следующей неделе плавное ослабление рубля продолжится на фоне ухудшения торгового баланса", - полагает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, рынок акций РФ просел в понедельник на фоне попытки вооруженного мятежа в стране в минувшие выходные. Хотя деэскалация ситуации произошла достаточно быстро, само событие напомнило о сохраняющихся повышенных политических рисках отечественного рынка акций. Помимо этого, давление на настроения инвесторов оказывают не самая благоприятная конъюнктура зарубежных фондовых площадок, где опасаются, что агрессивная монетарная политика ведущих центробанков ввергнет мировую экономику в рецессию, и снижение цен на нефть. Учитывая, что действие дивидендного фактора, который поддерживал отечественные акции в последние месяцы, постепенно сходит на нет, а новых драйверов пока не просматривается, сохраняются высокие шансы на углубление коррекции в ближайшие дни, полагает эксперт.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего клина. На этом фоне ожидается продолжение снижения с целью в районе 2660 пунктов, где располагается значимый уровень поддержки и проходит 50-дневная скользящая средняя, считает аналитик.

В мире

На мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно пессимистичные настроения из-за агрессивного ужесточения монетарной политики ведущими центробанками, которое может еще больше усугубить и так сложную ситуацию в глобальной экономике. Последним свидетельством серьезности экономических проблем в мире стали вышедшие в пятницу слабые предварительные июньские данные индексов PMI, указавшие на усиление темпов сокращения активности в промышленности США и крупнейших стран Европы. На таком фоне растут ожидания наступления рецессии в мире или отдельных регионах. В частности, аналитики инвестбанка JPMorgan полагают, что рецессия в экономике США может начаться в IV квартале 2023 года или I квартале 2024 года, отмечает Додонов.

Китайская экономика показывает более медленные, чем ожидалось, темпы восстановления после снятия коронавирусных ограничений в начале года. В умеренно негативном ключе началась сессия в Европе, чему способствовало более существенное, чем предполагалось, снижение индекса доверия к экономике Германии от института экономических исследований Ifo. В предстоящие дни инвесторы будут ждать отчета Минторга США по личным доходам и расходам американцев за май. В рамках этого отчета будет обнародован индекс PCE Core, на который ориентируется Федрезерв при оценке инфляционных рисков в стране. Экономисты в среднем ожидают, что темп роста показателя сохранится на апрельском уровне 4,7% (г/г), напомнил аналитик.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX просели на 0,1%, французский CAC 40 подрос на 0,3%), слабо "минусуют" индексы в США (индексы проседают на 0,1-0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером не оставляют попыток подрасти. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $74,27 за баррель (+0,6% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI - $69,5 за баррель (+0,5% и -0,5% в пятницу).

Ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов относительно того, может ли это негативно повлиять на мировые поставки. Однако затем темпы роста стали более умеренными, сообщает CNN.

В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-10,4%, до 205,1 рубля; выплаты за 2022 год - 18,83 рубля на "преф"), также просели акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-3,9%), расписки Softline (-3,9%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,8%), SFI (-3,4%), банка "Уралсиб" (-3,4%), ПАО "Электроцинк" (-3,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,2%), ПАО "Генетико" (-3,2%), банка "Санкт-Петербург" (-3,2%).

Выросли бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+39,9% и +39,8% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+9,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+7,9%), "Нижнекамскнефтехима" (+6,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,1%), расписки Qiwi (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,76 млрд рублей (из них 11,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,92 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 3,31 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").