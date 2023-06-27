Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Комитет Думы полагает, что компании по транспортировке нефти нужно вывести из-под windfall tax

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Комитет по энергетике Госдумы предлагает исключить из перечня плательщиков вводимого налога на сверхприбыль прошлых лет организации, осуществляющие деятельность в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, электроэнергетики и теплоснабжения, говорится в пресс-релизе комитета.

"Снижение части прибыли таких компаний при введении налога на сверхприбыль будет неизбежно сочетаться с рисками недофинансирования их инвестиционных программ и, как следствие, срыва сроков реализации инфраструктурных проектов государственного значения. Это необходимо учитывать", - говорится в сообщении.

"Сегодня есть целый ряд решений правительства РФ и поручений президента РФ, по которым прибыль компаний ТЭК, осуществляющих, в том числе, регулируемый вид деятельности, должна быть использована для реализации государственных инфраструктурных проектов: обеспечения электроснабжения Восточного полигона железных дорог; развития трубопроводных мощностей для диверсификации экспортных поставок углеводородов; реализации проектов по развитию энергетического машиностроения с ежегодными объемами инвестиций порядка 10 млрд руб. в пятилетней перспективе; эксплуатации, ремонта и развития энергетической инфраструктуры, в том числе на территории новых субъектов РФ", - добавляют в комитете.

В РоссииТри фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall taxТри фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall taxЧитать подробнее

Накануне глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил исключить из-под действия нового налога компании с регулируемыми тарифами на услуги, в частности, ПАО "Россети", а также компании, входящие в угольные группы, но формально не являющиеся добывающими.

"Ряд замечаний. Первое - это регулируемые виды деятельности, это сетевой комплекс, это тепло- и водоснабжение, там, где устанавливаем тарифы. Надо регулируемые виды деятельности из этого закона исключать, там все уже давно посчитано, и прибыль, в том числе нормативная, и все остальное. Если там и есть прибыль сверх 1 млрд рублей, это никакая не сверхприбыль, а регулируемая прибыль", - сказал Завальный в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы.

"Предприятий ЖКХ там нет, они все глубоко убыточные, а если вы говорите об электросетевых и иных компаниях, то надо тогда разбираться, откуда у них эта прибыль формируется, это же прирост прибыли. Если есть прирост прибыли над нормой, значит, он откуда-то взялся", - ответил на предложение замминистра финансов Алексей Сазанов. "Для ФСК ("Федеральная сетевая компания - Россети" - ИФ), чтобы профинансировать Восточный полигон, установили повышенный тариф на передачу энергии, и понятно, у них будет рост прибыли. Регулируемый вид деятельности надо просто вырезать, потому что, если мы одной рукой даем, а другой забираем", - пояснил позицию комитета Завальный.

Также он предложил проанализировать ситуацию с рядом компаний в угольной отрасли, так как под действие закона подпадают компании, которые занимаются транспортировкой и перегрузкой угля. "Угольные компании, сложная структура. Часть компании занимается добычей, часть транспортировкой, часть перегрузкой. Там цепочка компаний, там нет единой компании, это разные компании, но все это компании в угольной отрасли, просто виды деятельности разделены", - сказал Завальный.

Законопроект (№379248-8) о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен был внесен в Госдуму 13 июня, одновременно с поправками в Налоговый кодекс (№379177-8).

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Законопроектом предусмотрен ряд исключений для отдельных отраслей, которые выведены из-под этого налога. Так, налог не будет распространяться на нефтяные, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей СПГ, предприятия малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также на компании, созданные после 1 января 2021 года (в том числе иностранные, начавшие свою деятельность в РФ через постоянное представительство после этой даты), за исключением созданных путем реорганизации, а также компании в составе КГН, куда также входят угольные, нефтяные или нефтеперерабатывающие компании.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ может повысить импортные пошлины на вино

РФ может повысить импортные пошлины на вино

ВТБ в мае сократил прибыль по МСФО, но доволен результатом

ГК "Русагро" договорилась о получении контроля в ГК "НМЖК"

Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Пшеница подорожала до максимума за 4 месяца

Минфин перечислил НРД 13,4 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Минфин перечислил НРД 13,4 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

S7 Technics получила российский сертификат на выпуск компонентов для иностранных самолетов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });