Комитет Думы полагает, что компании по транспортировке нефти нужно вывести из-под windfall tax

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Комитет по энергетике Госдумы предлагает исключить из перечня плательщиков вводимого налога на сверхприбыль прошлых лет организации, осуществляющие деятельность в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, электроэнергетики и теплоснабжения, говорится в пресс-релизе комитета.

"Снижение части прибыли таких компаний при введении налога на сверхприбыль будет неизбежно сочетаться с рисками недофинансирования их инвестиционных программ и, как следствие, срыва сроков реализации инфраструктурных проектов государственного значения. Это необходимо учитывать", - говорится в сообщении.

"Сегодня есть целый ряд решений правительства РФ и поручений президента РФ, по которым прибыль компаний ТЭК, осуществляющих, в том числе, регулируемый вид деятельности, должна быть использована для реализации государственных инфраструктурных проектов: обеспечения электроснабжения Восточного полигона железных дорог; развития трубопроводных мощностей для диверсификации экспортных поставок углеводородов; реализации проектов по развитию энергетического машиностроения с ежегодными объемами инвестиций порядка 10 млрд руб. в пятилетней перспективе; эксплуатации, ремонта и развития энергетической инфраструктуры, в том числе на территории новых субъектов РФ", - добавляют в комитете.

Накануне глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил исключить из-под действия нового налога компании с регулируемыми тарифами на услуги, в частности, ПАО "Россети", а также компании, входящие в угольные группы, но формально не являющиеся добывающими.

"Ряд замечаний. Первое - это регулируемые виды деятельности, это сетевой комплекс, это тепло- и водоснабжение, там, где устанавливаем тарифы. Надо регулируемые виды деятельности из этого закона исключать, там все уже давно посчитано, и прибыль, в том числе нормативная, и все остальное. Если там и есть прибыль сверх 1 млрд рублей, это никакая не сверхприбыль, а регулируемая прибыль", - сказал Завальный в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы.

"Предприятий ЖКХ там нет, они все глубоко убыточные, а если вы говорите об электросетевых и иных компаниях, то надо тогда разбираться, откуда у них эта прибыль формируется, это же прирост прибыли. Если есть прирост прибыли над нормой, значит, он откуда-то взялся", - ответил на предложение замминистра финансов Алексей Сазанов. "Для ФСК ("Федеральная сетевая компания - Россети" - ИФ), чтобы профинансировать Восточный полигон, установили повышенный тариф на передачу энергии, и понятно, у них будет рост прибыли. Регулируемый вид деятельности надо просто вырезать, потому что, если мы одной рукой даем, а другой забираем", - пояснил позицию комитета Завальный.

Также он предложил проанализировать ситуацию с рядом компаний в угольной отрасли, так как под действие закона подпадают компании, которые занимаются транспортировкой и перегрузкой угля. "Угольные компании, сложная структура. Часть компании занимается добычей, часть транспортировкой, часть перегрузкой. Там цепочка компаний, там нет единой компании, это разные компании, но все это компании в угольной отрасли, просто виды деятельности разделены", - сказал Завальный.

Законопроект (№379248-8) о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен был внесен в Госдуму 13 июня, одновременно с поправками в Налоговый кодекс (№379177-8).

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Законопроектом предусмотрен ряд исключений для отдельных отраслей, которые выведены из-под этого налога. Так, налог не будет распространяться на нефтяные, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей СПГ, предприятия малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также на компании, созданные после 1 января 2021 года (в том числе иностранные, начавшие свою деятельность в РФ через постоянное представительство после этой даты), за исключением созданных путем реорганизации, а также компании в составе КГН, куда также входят угольные, нефтяные или нефтеперерабатывающие компании.