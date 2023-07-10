Глава РСПП заявил, что бизнес ждет точных формулировок в законе о windfall tax

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бизнес ждет от законодателей четких формулировок в законе о windfall tax в части, регулирующей "обеспечительный платеж", который по факту и будет базовой ставкой налога, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Поправки в Налоговый кодекс, которыми вводится разовый сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 годы, формально вступят в силу только с 1 января 2024 года, но в законопроекте прописан серьезный стимул к досрочной, еще в 2023 году, уплате windfall tax. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годов, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, при этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Законопроект прошел первое чтение.

"Нас там (в законопроекте - ИФ) беспокоит точность формулировок. Потому что, как признаЮт депутаты Госдумы в том числе, вот эта вот норма обеспечительного платежа - пятипроцентного вместо десятипроцентного с января 2024 года - она не прописана однозначно", - сказал Шохин.

"В частности, если налогоплательщик, уплатив 5% до конца ноября, ошибется в каких-то расчетах, и ему будут пересчитывать налог в январе, то вот мы боимся, что при нынешних формулировках это может стать массовым явлением. Поэтому надо четко зафиксировать, что какие-то ошибки, неточности, взаиморасчеты не являются основанием для начисления налога по 10%-ной ставке при условии, что основная сумма уплачена до конца этого года. Пожалуй, это единственное, что осталось (из вопросов со стороны бизнеса к законопроекту - ИФ)", - отметил Шохин.

Он добавил, что любые исключения из налога, к каким бы компаниям они ни применялись, не должны приводить к увеличению нагрузки на плательщиков. "У нас подход такой: поскольку базовые цифры согласованы, а ими являются 5% и 10% и 300 млрд рублей (совокупный размер платежей в бюджет по планам Минфина - ИФ), - любые исключения за счет бюджета, а не за счет бизнеса", - ответил глава РСПП на вопрос об отношении к звучавшим в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме предложениям об изъятиях для отдельных компаний.

Шохин вновь повторил позицию бизнеса, который исходит из понимания windfall tax как разового явления. "Естественно, мы против того, чтобы механизм windfall tax использовался в будущем", - сказал глава РСПП.