ФАС проверит обоснованность оптово-отпускных цен производителей мяса птицы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России представила данные о контроле на продовольственных рынках, в частности, ведомство в рамках контроля за ценообразованием запросила трех крупнейший производителей мяса птицы.

"Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты", - говорится в комментарии ФАС о текущей работе службы.

"Двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок на рынке, - отметили в ведомстве. - После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования".

ФАС также поручила территориальным органам провести сбор информации о переработчиках сырого молока в регионах с целью установления участников рынка, занимающих доминирующее положение.