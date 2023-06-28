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Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Решение о многократном изъятии у предпринимателей налога на сверхприбыль (windfall tax) при необходимости не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков журналистам.

"Я бы рекомендовал обратиться в правительство или к экспертам. Здесь никакого обсуждения на этот счет не ведется", - добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, как относятся в Кремле к заявлениям, что налог на сверхприбыль может изыматься несколько раз в случае, если властям придется покрывать большой дефицит бюджета, а у бизнеса обнаружат конъюнктурные сверхдоходы.

Дмитрий Песков
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