Комитет Госдумы одобрил законопроект о windfall tax

Обсуждается вывод "Россетей" из-под его действия

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил проект закона о введении в РФ налога на сверхприбыль компаний. В ходе обсуждения комитет по энергетике предложил исключить из-под действия налога компании с регулируемыми тарифами на услуги, в частности, ПАО "Россети", а также компании, входящие в угольные группы, но формально не являющиеся добывающими.

Законопроект (№379248-8) о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен был внесен в Госдуму 13 июня, одновременно с поправками в Налоговый кодекс (№379177-8).

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

"Предлагается установить налог на сверхприбыль, он будет рассчитываться как превышение средней прибыли за 2021-2022 гг. над средней прибылью за 2018-2019 гг., то есть эта та прибыль, которая сформирована за счет конъюнктурных доходов в постпандемийный период", - пояснил в ходе заседания комитета замминистра финансов Алексей Сазанов.

Топ-50

Законопроектом предусмотрен ряд исключений для отдельных отраслей, которые выведены из-под этого налога. Так, налог не будет распространяться на нефтяные, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей СПГ, предприятия малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также на компании, созданные после 1 января 2021 года (в том числе иностранные, начавшие свою деятельность в РФ через постоянное представительство после этой даты), за исключением созданных путем реорганизации, а также компании в составе КГН, куда также входят угольные, нефтяные или нефтеперерабатывающие компании.

Сазанов пояснил этот выбор, в частности, тем, что на некоторые отрасли уже была повышена налоговая нагрузка.

"Принцип равенства должен быть соблюден - те, у кого есть сверхдоход, те должны заплатить налог. Кроме тех, кто уплачивает его в другой форме. Если говорим о ресурсных отраслях, они его уплачивают в форме НДПИ. Поэтому для них сделано исключение. Для остальных отраслей, для которых налоговая нагрузка не повышалась с начала этого года, и, соответственно, если средняя прибыль у них за 2021-2022 годы больше 1 млрд рублей и есть прирост прибыли над уровнем 2018-2019 годов, они обязаны будут уплачивать налог", - сказал он.

У депутатов возникли вопросы относительно того, какие отрасли заплатят наибольшие суммы налогов, в частности, речь шла об обрабатывающих отраслях. Сазанов отметил, что депутатам будет представлена информация по топ-50 плательщиков, на которых будет приходиться основное бремя по уплате этого налога. "По металлообработке, поверьте мне, там меньше 1% (от общей суммы ожидаемого поступления налога, то есть менее 3 млрд руб. из планируемых 300 млрд руб. - ИФ)", - сказал также он.

Также возник вопрос об уплате налога банками, так как по приведенным на комитете данным, в целом по сектору не было прироста средней прибыли в 2021-2022 годах над 2018-2019 годами. "Мы дадим разбивку по ОКВЭДам и сравнение прибыльности банковского сектора. Надо учитывать, что крупные игроки в банковском секторе также очень сильно влияют на совокупные показатели банковского сектора в целом. Если смотреть в разбивке, и мы дадим такую разбивку, то вы увидите, что заплатит банковский сектор налог на сверхприбыль - те, кто получили сверхприбыль", - пояснил Сазанов.

Помимо этого, в ходе обсуждения возник вопрос, не может ли необходимость уплаты налога привести к банкротству отдельных предприятий. Так, депутат Евгений Бессонов привел пример: "Посчитали налог на 2021-2022 год, а предприятие, скажем так, снизило свою рентабельность и не получает прибыль и не может заплатить этот налог, каким образом будем выходить из этой ситуации?".

Как отметил Сазанов, в таком случае компании могут обратиться за предоставлением отсрочки уплаты налога. "Налоговый кодекс, 64 статья, предоставляет возможность представления отсрочки, рассрочки в случае невозможности исполнить свои налоговые обязательства. Есть общие нормы, они также будут распространяться на данный налог", - пояснил он. При этом первый замглавы комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева выразила опасение, что этом случае компания лишится возможности заплатить по ставке 5% (которая по сути является базовой и призванной обеспечить поступления в бюджет уже в этом году, а не в 2024 году, когда налог формально заработает - ИФ). "Если уплата налога грозит банкротством, это абсолютно точное основание для того, чтобы получить рассрочку. Если вам известны такие примеры, Алексей Валерьевич (Сазанов - ИФ) вам сказал - дайте нам примеры, и мы посмотрим", - сказала также она.

Новые исключения?

Глава комитета по энергетике Павел Завальный предложил вывести из-под действия закона ряд направлений. "Ряд замечаний. Первое - это регулируемые виды деятельности, это сетевой комплекс, это тепло- и водоснабжение, там, где устанавливаем тарифы. Надо регулируемые виды деятельности из этого закона исключать, там все уже давно посчитано, и прибыль, в том числе нормативная, и все остальное. Если там и есть прибыль сверх 1 млрд рублей, это никакая не сверхприбыль, а регулируемая прибыль", - сказал глава комитета.

"Предприятий ЖКХ там нет, они все глубоко убыточные, а если вы говорите об электросетевых и иных компаниях, то надо тогда разбираться, откуда у них эта прибыль формируется, это же прирост прибыли. Если есть прирост прибыли над нормой, значит, он откуда-то взялся", - отметил Сазанов. "Для ФСК ("Федеральная сетевая компания - Россети" - ИФ), чтобы профинансировать Восточный полигон, установили повышенный тариф на передачу энергии, и понятно, у них будет рост прибыли. Регулируемый вид деятельности надо просто вырезать, потому что, если мы одной рукой даем, а другой забираем", - пояснил позицию комитета Завальный.

Также он предложил проанализировать ситуацию с рядом компаний в угольной отрасли, так как под действие закона подпадают компании, которые занимаются транспортировкой и перегрузкой угля. "Угольные компании, сложная структура. Часть компании занимается добычей, часть транспортировкой, часть перегрузкой. Там цепочка компаний, там нет единой компании, это разные компании, но все это компании в угольной отрасли, просто виды деятельности разделены", - сказал Завальный.

"Субъекты МСП полностью исключены, то есть малый и средний бизнес сюда вообще не попадает. Компании, у которых чистая прибыль меньше 1 млрд рублей, тоже исключены, то есть мы говорим о каких-то транспортных компаниях каких-то холдинговых компаний, которые за 2021-2022 гг. чистой прибыли заработали больше 2 млрд рублей. То есть надо тогда смотреть, какую добавленную стоимость они создают, либо это просто трейдинговая компания, на которой оседает прибыль - ну тогда, наверное, справедливо, чтобы они поделились 5% прироста этой прибыли. Если по конкретным ИНН вы нам покажете примеры, где мы промахнулись, давайте рассматривать", - ответил Сазанов.

В замечании комитета по бюджету была озвучена необходимость предусмотреть порядок администрирования налога на сверхприбыль в случае подачи налогоплательщиками уточненных деклараций по налогу на прибыль с корректировкой значений прибыли за соответствующие налоговые периоды.

Как в Америке

В ходе обсуждения депутаты также коснулись концепции закона. "Мы вынуждены констатировать, что разовая акция (по сбору windfall tax в бюджет - ИФ) привела к необходимости некоей поломки, ну, по крайней мере, к корректированию налоговых принципов. Мы имеем, что имеем. Хотя бы спасибо, что разовая акция не привела к внесению в Налоговый кодекс отдельной главы", - сказала первый замглавы комитета Ольга Ануфриева.

"Ради чего вот это все задумано? Ради того, чтобы 300 млрд рублей появилось в бюджете? Других путей не бывает?", - поинтересовался депутат Бессонов.

"У нас есть дефицит бюджета, это источник его финансирования. Мы ищем разные пути, дефицит большой, поэтому это один из источников финансирования дефицита бюджета", - сказал Сазанов. "А исторические примеры такого налога есть?", - поинтересовался Бессонов. "В XX веке такой налог вводили Англия, США, Дания, Испания, Италия", - перечислил Сазанов. "Результаты?", - спросил Бессонов. "Налог уплачивался. Я вам могу дать историческую справку, ни одна из этих стран не вводила ставку 5%. Обычно от 30% до 94%", - сказал Сазанов. "Результаты - или революция, или еще что-то", - выразил опасение Бессонов. "Не было революций", - сказала депутат Оксана Дмитриева. "Во Франции", - возразил Бессонов. "Она была в конце XVIII века", - поправил Сазанов.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 28 июня.