Власти Ставропольского края выступили за взимание курортного сбора на постоянной основе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края предлагают перевести взимание курортного сбора из экспериментальной на постоянную основу, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Сегодня, к сожалению, курортный сбор так и является экспериментом... Прошу Вас дать поручение в части принятия в конце этого года решения о взимании курсбора на постоянной основе с учетом действующей схемы зачисления в региональный бюджет и через него напрямую в бюджеты муниципалитетов", - сказал Владимиров, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по развитию туристической отрасли в Дербенте.

Глава Ставрополья отметил, что в этом году регион получит 700 млн рублей курортного сбора опережающим финансированием.

"То есть я в январе довожу до глав уже эти деньги (от курортного сбора - ИФ) через бюджет Ставропольского края, а потом восстанавливаю каждый месяц по поступлению", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье составляет 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края - Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. С 1 августа 2023 года к данным городам присоединится и Минераловодский округ. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.