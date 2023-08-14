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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Российские регионы получат право вводить курортный сбор
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию туризма в Дербенте 29 июня дал ряд поручений правительству, среди них - обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право регионов вводить курортный сбор.

Внести такие изменения в законодательство нужно "с учетом опыта реализации" в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус" "эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", говорится в тексте документа, размещенного на официальном сайте Кремля.

С 2017 года в России действует закон об экспериментальном введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, продлевающий его действие до 31 декабря 2024 года и расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край).

Владимир Путин
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