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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ВТБ второй год подряд не будет выплачивать дивиденды

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2022 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, свидетельствуют материалы собрания.

ВТБ в 2022 году из-за санкций получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО.

Менеджмент ВТБ заранее анонсировал, что будет рекомендовать собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году. Кроме того, банк не планирует возвращаться к выплатам и по итогам 2023 года, в котором ожидает прибыль порядка 400 млрд рублей.

По итогам 2021 года ВТБ также не выплачивал дивиденды. За 2020 года совокупные выплаты на обыкновенные и привилегированные акции составили 32,74 млрд рублей.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана, Qatar Holding LLC, а также НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.

В июне банк разместил допэмиссию на открытым рынке объемом 94 млрд рублей. Менеджмент ВТБ указывал, что в SPO принял участие якорный инвестор, однако его имя и приобретенная доля не раскрывались. Доля государства по итогам этой допэмиссии снизилась с 76,4% до 61,8%. Как изменились доли других крупных миноритариев, банк не раскрывал.

ВТБ Росимущество
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