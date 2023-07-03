Годовое собрание акционеров FESCO не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) не состоялось из-за отсутствия кворума, говорится в сообщении компании.

Собрание должно было пройти 30 июня в заочной форме. На нем планировали переизбрать совет директоров компании. В повестку были также включены вопросы об утверждении аудитора, годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2022 год, распределении прибыли и выплате дивидендов.

Совет директоров ПАО "ДВМП" ранее рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Во флоте группы более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.