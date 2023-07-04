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DWAC, покупающая медиакомпанию Трампа, близка к урегулированию претензий SEC

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Компания Digital World Acquisition Corp. (DWAC), планирующая поглотить фирму бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group, достигла "принципиального соглашения" с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), приблизив закрытие сделки, говорится в сообщении компании.

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Ранее SEC начала проверку сделки из-за подозрений, что DWAC, специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC), нарушила законы о мошенничестве "некоторыми заявлениями, соглашениями и умолчаниями, относящимися к срокам сделки и договоренностям между компаниями".

Если DWAC внесет какие-то изменения в уже поданные документы об IPO, она заплатит комиссии штраф в размере $18 млн, пишет MarketWatch.

DWAC анонсировала поглощение Trump Media & Technology в рамках сделки объемом $875 млн в 2021 году. Сделка до сих пор не закрыта.

Акции DWAC во вторник торгуются на уровне $12,64 за бумагу. В октябре 2021 года их стоимость доходила до $94 за бумагу.

SEC DWAC Дональд Трамп Trump Media & Technology
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