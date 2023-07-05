Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6% на внешнем негативе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду снизился на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, при этом фактором поддержки выступают оптимистичные прогнозы правительства РФ по российской экономике. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,6%, причем первый вновь откатился ниже рубежа 2800 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2798,98 пункта (-0,3%), индекс РТС - 981,99 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 89,89 рубля (+0,71 рубля).

Экономика России развивается лучше прогнозов, это вселяет надежду на решение поставленных задач, заявил президент РФ Владимир Путин.

Инфляция в России на начало июля составила 3,4% в годовом выражении и, по оценкам экспертов, не превысит 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, он считает, что в 2023 году ВВП России прибавит более 2% при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, при этом драйвером роста выступает обрабатывающая промышленность благодаря процессам импортозамещения.

Индекс PMI сферы услуг России в июне 2023 года составил 56,8 пункта, поднявшись с майского значения в 54,3 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,5%), "ММК" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,9% "префы"), ВТБ (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+0,4%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "РусГидро" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочно ожидается продолжение движения рынка акций РФ в боковике. В то же время в среднесрочной перспективе рост может продолжиться. Ближайшая область сопротивления находится в диапазоне 2815-2835 пунктов по индексу МосБиржи. Об ухудшении технической ситуации можно будет говорить при спуске ниже 2650 пунктов, но этот сценарий не является базовым в ближайшей перспективе. В США в среду торги пройдут в обычном режиме, однако есть шанс на инерционное движение вверх.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи попытается закрепиться выше уровня 2800 пунктов. Поддержкой выступает дорожающая нефть и ослабление рубля. На этом фоне вновь лучше остальных могут оказаться бумаги "ЛУКОЙЛа". Но стоит помнить, что риски коррекции сохраняются из-за слабости большинства ключевых индексных бумаг.

В США во вторник биржи не работали в связи с празднованием Дня независимости. В Европе фондовые площадки завершили торги во вторник снижением из-за осторожности инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности, отмечает Trading Economics.

На этой неделе инвесторы ждут данных о динамике промышленного производства и заказов промпредприятий Германии за май, а также отчета о розничных продажах в еврозоне.

Азиатские рынки акций

В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций на сигналах ослабления темпов роста активности в Японии и Китае (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии снизился в июне до 52,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Июньское значение индекса стало минимальным с февраля.

PMI сферы услуг, рассчитываемый Jibun Bank, опустился в прошлом месяце до 54 пунктов с 55,9 пункта в мае.

В Китае сводный PMI и индикатор активности в сфере услуг опустились в июне до минимумов за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений.

Сводный индекс, рассчитываемый Caixin Media Co. and S&P Global, упал до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае, PMI сферы услуг - до 53,9 пункта с 57,1 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Оба китайских индикатора остаются выше этой отметки шесть месяцев подряд.

Эксперты Caixin отмечают, что китайские компании сферы услуг активизировали наём сотрудников и позитивно оценивают свои перспективы на ближайший год.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цена Brent корректируется вниз после роста накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $75,76 за баррель (-0,6% и +2,1% накануне), августовская цена WTI - $70,83 за баррель (+1,5% к уровню понедельника).

Основные торги WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США.

Внимание трейдеров в среду направлено на выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц примет участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка.

Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. б/с.