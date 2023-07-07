Китайские регуляторы оштрафовали Ant Group почти на $1 млрд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Китайские регуляторы рынка ценных бумаг оштрафовали финтех-компанию Ant Group на 7,12 млрд юаней ($984 млн) за "неправомерные действия", говорится в сообщении Народного банка Китая (ЦБ страны).

Компания, в частности, нарушила законы, касающиеся защиты данных пользователей и противодействия отмыванию средств, отмечается в пресс-релизе ЦБ. Штраф стал итогом многолетней проверки деятельности Ant.

Ant находится в процессе масштабной реструктуризации бизнеса, начавшейся в конце 2020 года под давлением китайских властей, отменивших готовившиеся IPO в Гонконге и Шанхае. Ожидалось, что Ant может привлечь $37 млрд в ходе IPO, получив оценку в $300 млрд.

Бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., владеющего третью акций Ant, выросли на премаркете в Нью-Йорке на 3,5%.

Alibaba была оштрафована в 2021 году на рекордные $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства КНР.