РФ в прошлом сельхозгоду экспортировала около 47 млн т пшеницы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия в 2022/2023 сельхозгоду, по предварительным данным, экспортировала около 47 млн тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках агровыставки "Всероссийский день поля" в Татарстане.

По его словам, это рекордный показатель. "Такого (в нашей стране - ИФ) еще не было", - сказал он, отметив, что в настоящее время каждая пятая партия пшеницы на мировом рынке имеет российское происхождение.

При этом Патрушев напомнил, что общий объем экспорта зерна составил 60 млн тонн.

Министр подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что в новом сельхозгоду экспорт зерна может составить около 55 млн тонн. "С учетом планов на урожай и переходящих остатков в новом сезоне уже мы планируем поставить на внешние рынки до 55 млн тонн зерновых, - сказал он. - Тоже в принципе достойная очень цифра. Если будет расти урожай - внутреннее потребление у нас, в принципе, оно константа, оно стабильно примерно - то экспортный потенциал тоже может быть увеличен".

Патрушев напомнил, что прогноз Минсельхоза по сбору зерна в этом году составляет 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. При этом он не исключил, что этот прогноз может быть повышен.