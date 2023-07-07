Россия в первую неделю сельхозгода увеличила экспорт зерна более чем вдвое

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уход с 1 июля ведущих зарубежных зернотрейдеров не отразился на отгрузках российского зерна на экспорт. В первую неделю наступившего сельхозгода (июль 2023-июнь 2024 года) они выросли более чем в два раза и достигли 1,265 млн тонн, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы выросли на 95%, до 938 тыс. тонн, ячменя - в 2,5 раза, до 221 тыс. тонн, кукурузы - в 5,6 раза, до 105 тыс. тонн. "Ежедневные отгрузки за первую неделю июля составили 134 тыс. тонн, годом ранее - 70 тыс. тонн. Это позволяет рассчитывать на то, что в июле в целом мы можем получить рекордные показатели по экспорту, несмотря на то, что это начало сезона", - сказала она, напомнив, что в июле прошлого года на экспорт было отправлено 2,8 млн тонн пшеницы. "Думаю, в июле этого года отгрузим более 3,5 млн тонн", - сказала она.

Согласно мониторингу, в Египет отправлено 148 тыс. тонн против 9,5 тыс. тонн годом ранее. "В прошлом сезоне были проблемы с финансированием и с оплатой экспортных поставок, поэтому было отгружено только 9,5 тыс. тонн пшеницы в эту страну", - пояснила Тюрина. Отгрузки в Турцию выросли на 15%, до 143 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию - на 35%, до 111 тыс. тонн.

"И сохранилась тенденция роста экспорта в страны, в которые в прошлые сезоны в июле российская пшеница не поставлялась. Это Иордания - 63 тыс. тонн, Бангладеш - 54 тыс. тонн. В Бразилию судно с 36 тыс. тонн уже ушло", - сказала она. Кроме того, почти в пять раз выросли отгрузки в Израиль, в Тунис в июле прошлого года экспорта не было, сейчас отправлено 27 тыс. тонн. "То есть активный спрос на российскую пшеницу продолжается. Всего в первую неделю июля пшеницу на экспорт отгружали 15 компаний, год назад - 17. Разница небольшая", - сказала эксперт.

Тюрина также сообщила, что за неделю зерновые и зернобобовые культуры отгружались через 31 порт, в прошлом сезоне - через 19. Перевалка через Новороссийск выросла почти в 3,5 раза, до 439 тыс. тонн, рейдовая перевалка увеличилась в 2,6 раза, до 412 тыс. тонн, через Азов - на 9% больше, до 129 тыс. тонн. Сохраняется рост отгрузок и через малые порты. Так, через Тольятти отправлено 24 тыс. тонн против 2 тыс. тонн годом ранее, через Волгоград - 12,8 тыс. тонн, через Самару - 6,5 тыс. тонн, через Зарубино - 5 тыс. тонн. Из трех последних порта год назад отгрузок не было.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены начали снижаться. Так, европейская пшеница с 1 июля подешевела на 0,5%, до $248 за тонну, американская - на 6,4%, до $262. Цены на российскую (FOB Новороссийск) стабильны и составляют от $232 до $237 за тонну пшеницы 4-го класса. "Это создает конкурентное преимущество, которое соответственно влияет на рост закупок нашей пшеницы. На этом фоне, а также с учетом того, что прогноз сбора пшеницы в этом году ниже прошлогоднего урожая, импортеры делают запасы по более низкой цене", - сказала она.