Эрдоган выразил надежду на продление "зерновой сделки"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление черноморской зерновой инициативы.

"Я надеюсь, что мы общими усилиями достигнем результатов", - заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Слова турецкого лидера приводит агентство "Анадолу".

"Мы прилагаем усилия, с целью продлить срок действия инициативы", - добавил он.

Срок действия "зерновой сделки" истекает 17 июля. МИД РФ в начале июля заявил об отсутствии оснований для продления соглашения. До этого президент России Владимир Путин сообщал, что Москва думает над тем, чтобы выйти из соглашения.