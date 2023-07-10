Polymetal созовет собрание акционеров для одобрения делистинга с LSE

Компания ожидает приостановки торгов после редомициляции

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Собрание акционеров Polymetal 28 июля рассмотрит решение о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE), говорится в сообщении компании.

Также компания сообщила, что продвинулась в процессе получения одобрения от Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) циркуляра о прекращении листинга в Лондоне, как того требуют правила листинга в Великобритании.

"Ожидается, что прекращение листинга на LSE произойдет после ожидаемой даты редомициляции. Таким образом, если редомициляция будет завершена, компания обратится в FCA и/или на LSE, с просьбой приостановить листинг в ожидаемую дату редомициляции", - заявил золотодобытчик.

Торги акциями компании на LSE будут приостановлены после редомициляции до даты прекращения листинга, уточнил Polymetal.

Редомициляция завершится не ранее недели, начинающейся 31 июля 2023 года, сообщила компания в понедельник.

Новость дополняется